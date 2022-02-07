طهران: هناك تفاهم حول الرؤية المستقبلية لنص الاتفاق  النووي

العالم – خاص بالعالم

مرحلة جديدة من الجولة الثامنة لمحادثات فيينا على الابواب والخط الاحمر بالنسبة لايران ثابت لم يتغير عنوانه الابرز الغاء الحظر والعودة للالتزامات وفقا للاتفاق النووي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده اكد ان محادثات فيينا ستستانف الثلاثاء وقال ان هناك تفاهما حول الرؤية المستقبلية لنص الاتفاق والاطار العام له.

خطيب زاده اضاف ان هناك قضايا لا يمكن حلها الا عبر قرارات سياسية، وشدد على ضرورة ان تاتي الولايات المتحدة باجندة واضحة وان تتخذ قرارات صعبة والعودة الى التزاماتها وفقا للاتفاق النووي، وطالب الاوروبيين بالانتقال الى مرحلة العمل واتخاذ القرارات بدل الانصياع للاخرين.

من الطبيعي ان ايران تنتظر ان تكون الاطراف المقابلة وخاصة واشنطن اتخذت القرارات اللازمة فيما يخص موضوع الغاء الحظر وانتفاع ايران من الابعاد الاقتصادية، البعد الاقتصادي امر اساس وخط احمر بالنسبة لايران.

امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني اكد هو الاخر تحديد اجندة المفاوضين الايرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المحادثات بعناية، وقال عبر تغريدة ان الاتفاق الذي لا يتم فيه رفع الحظر لا يمكن ان يكون اساسا لاتفاق جيد.

اما الولايات المتحدة فاكد مسؤول الملف الايراني لديها روبرت مالي ان احياء الاتفاق النووي مايزال ممكنا وقال ان الرئيس جو بايدن يريد التفاوض في فيينا.

اوروبيا اكد المستشار الالماني اولاف شولتز ضرورة التوصل لحل باسرع وقت ممكن، وشدد على انه لا وقت حاليا لاي تاخير، واعرب عن امله في ان يتم استغلال الفرصة المتاحة حاليا.