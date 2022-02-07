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وزارة الصحة: 104 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة: 104 وفاة جديدة بكورونا في ايران
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن 104 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 132 الفا و934 حالة.

العالم - ايران

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول اخر حصيلة لتفشي مرض كورونا داخل البلاد، اشارت الى 39 الفا و819 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاحد لغاية اليوم الاثنين، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و619 الفا و85 شخصا.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و171 الفا و587 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 135 مليونا و705 الاف و646 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقالحات المضادة لفيروس كورنا على صعيد البلاد لحد اليوم.

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