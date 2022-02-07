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أ ف ب: الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المتظاهرين في الخرطوم ضد الحكم العسكري

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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