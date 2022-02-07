الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق: الزاملي يعلن عقد اجتماعاً لحسم تشكيل اللجان النيابية غدا

العراق: الزاملي يعلن عقد اجتماعاً لحسم تشكيل اللجان النيابية غدا
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية يوم غد، لحسم تشكيل اللجان النيابية، فيما أشار إلى السعي لتكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الإصلاح.

العالم - العراق

وقال حاكم الزاملي خلال الجلسة التداولية لمجلس النواب انه "ابتداءً من يوم غد الثلاثاء سنعقد اجتماعاً مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية بوصفها المفصل المهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب".

وأضاف "سنأخذ بعين الاعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية اعضاء اللجان النيابية"، لافتاً، الى أن "قوة مجلس النواب بقوة هيئة رئاسته واعضائه ودورهم اللازم في تفعيل مهامهم النيابية والرقابية".

وأكد "السعي بكل قوة لتكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب".

روابط ذات صلة

زيباري.. مرشح الديمقراطي الكردستاني الوحيد لرئاسة جمهورية العراق

الكتل البرلمانية المقاطعة لجلسة اختيار رئيس الجمهورية+تحذير!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل ماجرى في جلسة البرلمان العراقي اليوم

العراق: الزاملي يعلن عقد اجتماعاً لحسم تشكيل اللجان النيابية غدا

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس

خطوات تصعيدية بالنقب لمواجهة هجمة الهدم الإسرائيلية

شاهد: ظهور نادر لنجلي القائد ’محمد الضيف’ في غزة

جلسة أولية قبل الإعلان الثلاثاء عن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا