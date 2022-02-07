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الأمن في قبضة الموساد

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

ماذا بقي من السيادة البحرينية؟ سؤال برسم الموالين للنظام الذين يتغنون دائما بهذا الشعار أو يتحدثون عن استقلال القرار البحريني.

العالم – حديث البحرين

الملك رأس هرم النظام يطلب من الموساد تدريب ضباط أجهزته الأمنية ونظامه يوقع تفاهمات أمنية خطرة مع الكيان محولا البحرين الى منصة تجسس اسرائيلية لادارة العمليات الاستخباراتية.

صحيفة معاريف الاسرائيلية رجحت ان تكون السعودية هي من اعطت ضوءا اخضرا للبحرين لتوقيع اتفاق التعاون الأمني. ووفق هذه الصحيفة سيتم تشكيل لجنة توجيه مشتركة بين النظام والكيان لتعميق التنسيق الأمني. هذه الموافقة السعودية تعني ان لا شيء يجري في المنامة الا بإذن من الرياض. ومن الواضح ان البحرين رغم صغر مساحتها تحولت الى ثكنة عسكرية لدول عدة. مما جعل المواطن في البحرين على يقين ان بلاده ترزح تحت احتلال متعدد الجنسيات.

حلقة برنامج "من البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تناقش تواجد الموساد في البحرين بإذن من السعودية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. جواد عبد الوهاب – اعلامي بحريني

جعفر يحيى – ناشط سياسي بحريني

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