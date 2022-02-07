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مراسل العالم يكشف تفاصيل ماجرى في جلسة البرلمان العراقي اليوم

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

 أفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد أن جلسة البرلمان العراقي حول انتخاب رئيس الجمهورية العراقية بدأت الساعة واحدة بتوقيت العراق، لكن دون البت لاختيار رئيس الجمهورية.

العالم - مراسلون

وقال الزميل نويد بهروز خلال النشرة الاخبارية، إن الفقرة الخاصة بإنتخاب رئيس الجمهورية العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لم تعقد هذه الجلسة وتحولت الجلسة الى جلسة تداولية لتشكيل اللجان.

وأضاف، ان البرلمان العراقي غدًا سيستضيف وزيري الزراعة والتجارة وعليه لن يتم التطرق الى اختيار رئيس الجمهورية، وجاء هذا بعد أن قاطعت الكتل والقوى السياسية الكبرى الثلاثة وهي تحالف السيادة والتيار الصدري والديمقراطي الكردستاني، وضلك بسبب قرار المحكمة الاتحادية ايقاف ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

واوضح مراسل العالم، ان العراق غدا سيدخل الفراغ الدستوري بالنسبة لرئيس الجمهورية وعليه سيكون المشهد العراقي امام ثلاث سيناريوهات، الاول ان ينتظر الجميع قرار القضاء العراقي حول ترشيح هوشيار زيباري، والسيناريو الثاني هو فتح باب الترشيح غدا او بعد ايام لرئاسة الجمهورية لكافة الكتل السياسية، والسيناريو الثالث هو التوافق في البيت الكردي على مرشح آخر.

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بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل ماجرى في جلسة البرلمان العراقي اليوم

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