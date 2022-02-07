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أ ف ب: ألمانيا تقرر إرسال 350 عسكرياً إضافياً إلى ليتوانيا في خضم التوترات حول أوكرانيا

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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