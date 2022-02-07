صنعاء تكشف معلومات هامة عن قيادي مرتزق من العيار الثقيل

العالم- اليمن

واشار الحوثي في تغريدة على تويتر الى مدى الهوان الذي بلغ به من وصفهم ببائعي الوطن من تلك القيادات (ادوات المحتل) الرخيصة.

وكشف الحوثي عن ان المجاهدين - (ابطال الجيش واللجان الشعبية) عثروا في حرض على بطاقة مرتزق ممهورة بختم سعودي وتوقيع قائد مركز عمليات جازان.

موضحا بان القيادي المرتزق -يحيى صلاح- يقبل بذلك بالرغم من انه ينتحل وظيفة قائد المنطقة الخامسة .

وتساءل الحوثي: "فلماذا تصدر من جازان فقط ومن مسؤول لا يساويه حتى في الوظيفة؟ فما بالك بأن تصدر من أعلى جهة يتبعها .. بغض النظر عن مصيره!