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صنعاء تكشف معلومات هامة عن قيادي مرتزق من العيار الثقيل

صنعاء تكشف معلومات هامة عن قيادي مرتزق من العيار الثقيل
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف عضو السياسي الاعلى في حكومة الانقاذ بصنعاء محمد علي الحوثي معلومات حصرية عن قائد المرتزقة لما يسمى (المنطقة الخامسة) في حرض المرتزق يحيى حسين صلاح.

العالم- اليمن

واشار الحوثي في تغريدة على تويتر الى مدى الهوان الذي بلغ به من وصفهم ببائعي الوطن من تلك القيادات (ادوات المحتل) الرخيصة.

وكشف الحوثي عن ان المجاهدين - (ابطال الجيش واللجان الشعبية) عثروا في حرض على بطاقة مرتزق ممهورة بختم سعودي وتوقيع قائد مركز عمليات جازان.

موضحا بان القيادي المرتزق -يحيى صلاح- يقبل بذلك بالرغم من انه ينتحل وظيفة قائد المنطقة الخامسة .

وتساءل الحوثي: "فلماذا تصدر من جازان فقط ومن مسؤول لا يساويه حتى في الوظيفة؟ فما بالك بأن تصدر من أعلى جهة يتبعها .. بغض النظر عن مصيره!

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