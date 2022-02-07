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الرئيس رئيسي يقول إن ايران تتطلع الى علاقات جيدة مع دول المنطقة وستواصل هذه السياسة ، مؤكدا ان اي مشكلة بالمنطقة سببها التدخل الاجنبي

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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