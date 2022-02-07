شاهد..الاضرار الجسيمة لقنابل العدوان العنقودية على اليمن

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3841 مدنيا هم ضحايا القنابل العنقودية التي ألقاها تحالف العدوان على اليمن منذ عام 2015 حتي عام ،2021 في حصيلة غير نهائيا حسب ماافاد مسؤولون، إضافة إتلاف اكثر من ثمان مائة مزرعة و آلاف المحاصيل الزراعية وقرابة خمسمائة وخمسين من مناطق الرعي بسبب آثارها التدميرية.

وقال مدير ادارة الرصد والتوثيق المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام: "تم استخدام خلال هذه الفترة اكثر من 15 نوع من القنابل العنقودية وتم استخدامها 15 محافظة وحوالي 70 مديرية من مديريات الجمهورية اليمنية، حيث ادت معظمها الى وقوع العديد من الضحايا من ضمنهم الاطفال والنساء".

وعلى الرغم من أهمية المسح غير التقني لتحديد حجم ونطاق التلوث وتقييم حجم مشكلة الألغام حسب اتفاقية اوتاوا على مستوى الدول المشاركة فيها وبتمويل من الأمم المتحدة، الا انه تم ايقاف هذا النشاط في مناطق إدارة حكومة الإنقاذ الوطني وعدم اعتماد التمويل لتنفيذه من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، مايفضي إلى تعقيدات تواجه الجهات المختصة للتعامل مع الألغام.

وقال عام المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام: "يتم استثناء المركز التنفيذي في صنعاء حتى الدورات وبناء القدرات وتعزيز القدرات بالنسبة لنا من عام 2013 والى اليوم لم نتلقى من البرنامج الانمائي حتى ورشة عمل واحدة مابالك بدورها، اننا نعاني من مخلفات كثيرة جدا، اصبح الان الالغام لم تعد المشكلة الكبيرة التي يواجهها المركز ومايؤرق المركز هي القنابل العنقودية".

وتبقى القنابل العنقودية والاسلحة المحرمة واضرارها سبب في معاناة اليمنيين واداة قتل فتاكة تفاقم مأساة من يتعرض لها لتودي بحياته او تتركه يعاني اعاقات دائمة او تشوهات، خاصة باعتبارها من مخلفات الحرب ولها أثار بعيدة المدى وأكثر من يتعرض لها هم الاطفال.

هذه المخلفات والقنابل العنقودية التي طالما تساقطت على مختلف المناطق اليمنية بالالاف مخلفة العديد من المآسي الانسانية التي ماتزال شاهدة على قبح وبشاعة العدوان السعودي الاميركي على اليمن واليمنيين.

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