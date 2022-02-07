الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

’هآرتس’: 4% فقط من جرائم المستوطنين قدمت فيها لوائح اتهام

’هآرتس’: 4% فقط من جرائم المستوطنين قدمت فيها لوائح اتهام
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

اذعنت صحيفة عبرية، إن حوالي 4 بالمئة فقط من ملفات الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين 2018-2020، تقدم فيها لوائح اتهام.

العالم - الاحتلال

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير، أن حوالي 4 بالمائة فقط من ملفات الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين العامين 2018-2020، على خلفية تطرف قومي، تقدم فيها لوائح اتهام.

ولفتت شرطة الإحتلال، في معطيات نقلتها للصحيفة، إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام في عشرة ملفات من أصل مائتين وثلاثة وستين ملفا.

وقال فلسطينيون، للصحيفة، "إن أسلوب تعامل الشرطة مع المشتكين يعتبر رادعا يحول دون التوجه إليها"، لافتين إلى أنهم "كثيرا ما يضطرون إلى الانتظار لساعات خارج المخافر وأحيانا يطلب منهم العودة غداة اليوم التالي".

وزعمت الشرطة، تعليقا على هذا الأمر، أنها تطبق القانون والنظام العام بشكل متساو ودون محاباة وتعمل على الوصول الى الحقيقة دائما.

روابط ذات صلة

المقدسيون يوجهون انذاراً اخيراً لكيان الاحتلال قبل اندلاع..

تعليق الرحلات الجوية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات

الضفة .. 6عمليات رشق بالحجارة والحارقات استهدفت مستوطنين

حماس: سنقف سدا منيعا في وجه الاستيطان والمستوطنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. مليونيات السودان..متى ينصاع العسكر لرأي الشعب؟

قيادات "السيادة" تجتمع مع الكاظمي لبحث هذه الملفات

الصومال تعلن مقتل 7 من مسلحى حركة الشباب الإرهابية

رئيسي يؤكد لاردوغان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وانقرة

’هآرتس’: 4% فقط من جرائم المستوطنين قدمت فيها لوائح اتهام

ميدل ايست مونيتور: بن سلمان يعيد السعودية إلى أيام الجاهلية الأولى