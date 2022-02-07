’هآرتس’: 4% فقط من جرائم المستوطنين قدمت فيها لوائح اتهام

العالم - الاحتلال

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير، أن حوالي 4 بالمائة فقط من ملفات الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين بين العامين 2018-2020، على خلفية تطرف قومي، تقدم فيها لوائح اتهام.

ولفتت شرطة الإحتلال، في معطيات نقلتها للصحيفة، إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام في عشرة ملفات من أصل مائتين وثلاثة وستين ملفا.

وقال فلسطينيون، للصحيفة، "إن أسلوب تعامل الشرطة مع المشتكين يعتبر رادعا يحول دون التوجه إليها"، لافتين إلى أنهم "كثيرا ما يضطرون إلى الانتظار لساعات خارج المخافر وأحيانا يطلب منهم العودة غداة اليوم التالي".

وزعمت الشرطة، تعليقا على هذا الأمر، أنها تطبق القانون والنظام العام بشكل متساو ودون محاباة وتعمل على الوصول الى الحقيقة دائما.