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وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: كل العقوبات الممكنة مطروحة على الطاولة في حال حدوث تدخل عسكري روسي في أوكرانيا

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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