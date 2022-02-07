حزب الله وجبهة التحرير بيحثان أوضاع المخيمات الفلسطينية في صيدا

العالم - لبنان

وأشار بيان للحزب إلى أن “الوفد قدم التبريكات لقيادة الحزب بذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية، الشيخ راغب حرب، والسيد عباس الموسوي، والحاج عماد مغنية. وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية والسياسية في المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل عام، وفي مخيمات منطقة صيدا بشكل خاص”.

واتفق المجتمعون على ” ضرورة بذل الجهود لتوحيد الصف الفلسطيني وانهاء الإنقسام خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة ، ونوّه اللقاء بالوضع الأمني المستقر في مخيمات صيدا”، مشددين على ” التنسيق اليومي والتواصل مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية”.

وحيا المجتمعون “الشعب الفلسطيني ومقاومته الذين يشكلون اليوم خط الدفاع الاول عن الأمة في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية”.