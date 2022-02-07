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قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد حاجي زاده: ستتم ازاحة الستار عن صاروخ ستراتيجي جديد قريبا

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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