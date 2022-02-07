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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل: أوروبا تعيش "اللحظة الأكثر خطورة" على أمنها منذ انتهاء الحرب الباردة

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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