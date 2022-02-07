البنتاغون: سنواصل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل

العالم-الاميركيتان

وذكر كيربي في تصريحات لشبكة CNN، الاثنين: "سنواصل أيضًا مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل من خلال المساعدة المميتة وغير الفتاكة".

وتابع: "لقد قلنا منذ فترة طويلة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل إضافة خياراته وقدراته، وكنا نتحلى بالشفافية بالقدر نفسه بشأن بعض التحركات التي نعتقد أنه ينوي القيام بها لتبرير نوع من العمل العسكري".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الحلف يدرس زيادة قواته في الشرق على أساس طويل الأمد.

وأكد ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "الناتو عزز وجوده شرقي أوروبا منذ عدة أسابيع ويستمر ذلك حتى 2024، كما رفع استعداده للانتشار السريع لأكثر من 40 ألف عسكري في حالة التصعيد".