الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون: سنواصل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل

البنتاغون: سنواصل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا، من خلال المساعدة التي وصفها بالمميتة وغير الفتاكة.

العالم-الاميركيتان

وذكر كيربي في تصريحات لشبكة CNN، الاثنين: "سنواصل أيضًا مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل من خلال المساعدة المميتة وغير الفتاكة".

وتابع: "لقد قلنا منذ فترة طويلة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل إضافة خياراته وقدراته، وكنا نتحلى بالشفافية بالقدر نفسه بشأن بعض التحركات التي نعتقد أنه ينوي القيام بها لتبرير نوع من العمل العسكري".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الحلف يدرس زيادة قواته في الشرق على أساس طويل الأمد.

وأكد ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "الناتو عزز وجوده شرقي أوروبا منذ عدة أسابيع ويستمر ذلك حتى 2024، كما رفع استعداده للانتشار السريع لأكثر من 40 ألف عسكري في حالة التصعيد".

روابط ذات صلة

بايدن والمستشار الألماني يناقشان أزمة أوكرانيا في البيت الأبيض

بيسكوف: الكرملين لا يتوقع أي تغييرات حاسمة بعد لقاء واحد بين بوتين وماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باشاغا يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية في حال توليه رئاسة الحكومة

البنتاغون: سنواصل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل

بالفيديو.. إخفاق الاستحقاق الرئاسي تحت قبة البرلمان العراقي..ماذا بعد؟

’الجبهة الديمقراطية’ ترحب بتعليق عضوية الإحتلال في الاتحاد الإفريقي

حزب الله وجبهة التحرير بيحثان أوضاع المخيمات الفلسطينية في صيدا

إعلام الإحتلال.. سماع دوي انفجار قوي قرب ’تل أبيب’