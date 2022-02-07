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إخفاق الاستحقاق الرئاسي تحت قبة البرلمان العراقي..ماذا بعد؟

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أخفق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب مقاطعة الكتل البرلمانية المتحالفة الثلاثة، الصدرية والسيادة واليمقراطي الكردستاني.

العالم - مراسلون

قرار المقاطعة جاء بعد ان اوقفت المحكمة التحادية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب اتهامات بالفساد وفشلت كل مساعي التحالف الثلاثي المذكور بحشد ثلثي اصوات النواب لصالح مرشحهم.

الحزب الديمقراطي الكردستاني يصر على ابقاء هوشيار زيباري كمرشح لهذا المنصب ويؤكد انه سينتظر القرار النهائي للقضاء العراقي بشأنه ولا ملامح للتوافق مع قرينه في كردستان الاتحاد الوطني ومرشحه برهم صالح.

وفي الثامن من شباط الجاري تنتهي المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، لتدخل البلاد في فراغ دستوري يترتب علية سيناريوهات عديدة ويفاقم الازمة اكثر فاكثر.

وعلى غرار البيت الكردي يعاني البيت الشيعي من انقسام بين قوتين رئيسيتين، وهما الكتلة الصديرية الاطار التنسيقي ولم تنجح المساعي والمبادرات منها مبادرة مسعود البرزاني بترميمه حتى اللحظة.

وقال مشعان الجبوري وهو نائب في البرلمان عن تحالف سيادة: "السيد مقتدى وان لم يقل لكم غير ي هذا استنكر ان نكون نحن الوسطاء من الاطار وحاول اسماع الوفد، ولم يترك مجال".

وبانتظار كلمة القضاء وقرارات المحكمة الاتحادية حول منصب رئيس الجمهورية وادراة المرحلة المقبلة، يؤكد التحالف الثلاثي الصدرية الديمقراطي الكردستاني والسيادة على تماسكه وقدرته على تمرير الرئيس وتشكيل حكومة اغلبية، بينما تدعو قوى اطار التنسيقي ومعها الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من المستقلين الى تشكيل حكومة توافقية تنتشل البلاد من ازماته.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. إخفاق الاستحقاق الرئاسي تحت قبة البرلمان العراقي..ماذا بعد؟

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