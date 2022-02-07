بوتين: أعضاء الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

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وأشار بوتين في ختام مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إلى أن "سياسة الأبواب المفتوحة" للناتو تعتبر "تفسيرا حرا" لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

واستغرب الرئيس الروسي التصريحات الغربية بشأن "الطابع الخطير" لتحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا، مشيرا إلى أن هذا الحديث لا أساس له.

وتابع أن الغرب يحاول طمأنة روسيا بالحديث عن طابعه الدفاعي، لكن استراتيجيته تصنف موسكو كـ"خصم"، وسبق له أن تدخل عسكريا في عدد من الدول، بما فيها العراق وليبيا وأفغانستان.