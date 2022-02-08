الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن أحد السكان: حجم الانفجار قرب تل ابيب كان كبيرا لدرجة أنه شعر "بزلزال"

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جريمة عنصرية اسرائيلية جديدة الكنيست يمنع لم شمل الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مفاوضات النووي الإيراني في فيينا الثلاثاء

وسط التوتر بين الناتو وروسيا... بريطانيا بصدد ارسال 350 عسكريا إضافيا إلى بولندا

بايدن يهدد روسيا بـ"وضع حد للسيل الشمالي 2"

رد فعل روسيا على طلب كييف نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية بشرق أوكرانيا

بوتين: أعضاء الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا