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وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار قوي في منطقة ريشون لتسيون حولون قرب تل أبيب

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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