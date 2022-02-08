وزير النفط الايراني: طاقتنا الانتاجية للبتروكيمياويات تبلغ قرابة 90 مليون طن في السنة

العالم - ايران

وفي حديثه للمراسلين على هامش افتتاح معرض "ايران بلاست" الدولي، قال جود اوجي: تبلغ اليوم الطاقة الانتاجية للبتروكيمياويات قرابة 90 مليون طن في السنة، وهي تشمل منتجات كيمياوية وبوليمرية وأروماتيكية متنوعة.

وأضاف: ان جزءا كبيرا من المنتجات الكيمياوية يتم تصديره تحت ظروف الحظر دون أي خلل، فقد بلغت العائدات من العملة الصعبة في هذا القطاع خلال الاشهر الاولى من السنة الايرانية (بدأت في 21 آذار/مارس 2021) اكثر من 10 مليارات دولارات.

وأردف أنه تم يوم أمس (الاحد) توقيع عقود بقيمة اكثر من 1.35 مليار يورو، بما فيها نصف مليار دولار مرتبطة بعقود جمع الغازات المصاحبة للنفط في حقوق شرق كارون. وسيتم قريبا التوقيع على عقود جمع الغازات المصاحبة في حقول غرب كارون، مضيفا ان أحد سبل تغذية صناعات البتروكيمياويات يتمثل في الاستفادة من الغازات المصاحبة.