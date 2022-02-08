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امريكيون جاؤوا لحماية الامارات، يدخلون الملاجئ خلال هجمات انصار الله!

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

فعلها اليمنيون كما فعلوها مع السعودية من قبل، واصبحت الامارات العربية الضلع الثاني للعدوان على اليمن تحت مرمى نيرانهم رداً على ما ترتكبته الامارات بحق الشعب اليمني.

خاص بالعالم

لكن المفارقة ان الامارات العربية التي لديها وعلى ارضها وفي مياهها قواعد عسكرية امريكية جاءت بهم لكي يحموها على ما تدعي، فالوجود الامريكي في الامارات وصل عديده الى 5 آلاف جندي امريكي في عدة قواعد امريكية.

قواعد وعسكر واسطول وطائرات، جاءت من اجل حماية الامارات رغم انها قصفت ثلاث مرات، فما الذي يفعله الامريكان هناك؟

هل كانوا في حالة تأهب قصوى؟ حيث اعلنت القيادة الامريكية الوسطى في قاعدة الظفرة في ابوظبي: ان قواتنا في الامارات وفي القواعد العسكرية كانت في حالة تأهب قصوى بناء على تهديد محتمل، وما ان سمعوا بالهجمات من انصار الله واليمنيين دخلوا الى الملاجئ مثل الشاطرين، الطويل الى الخلف والقصير الى الامام بدون صوت!

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

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امريكيون جاؤوا لحماية الامارات، يدخلون الملاجئ خلال هجمات انصار الله!