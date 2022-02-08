أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022

وطن امروز ..

- الإتفاق في فيينا يجب أن يكون على اساس الإلغاء الكامل لكل أشكال الحظر

ايران ..

- رئيس الجمهورية .. أمريكا أعترفت بالفشل الذريع ليساسة ضغوط الحد الأقصى ضد إيران

خراسان ..

- إيران وتحقيق الإقتدار في مجال الصناعات الدفاعية.. تبوء مرتبة دولية متقدمة في صناعات إستراتيجية

قدس ..

- مؤشرات تبلور مقاومة مسلحة تطفو على السطح بالضفة الغربية المحتلة

عصر ايرانيان ..

- تحذيرات في تل أبيب من أن الإنزلاق في حرب جديدة سيكون إنتحارا للكيان الصهيوني

كيهان ..

- حركة حماس تشيد بقرار الإتحاد الأفريقي تجميد عضوية الكيان الصهيوني وتعتبره ضربة للمساومين

ابتكار ..

- هل وصلت مفاوضات فيينا للمحطة الأخيرة ؟ هل سينتهي ماراثون أحياء الإتفاق النووي بإتفاق؟

سياست روز ..

- الوزير عبد اللهيان .. هناك تجاهل لبعض مطالباتنا في مجال إلغاء الحظر بمفاوضات فيينا

رسالت ..

- غارات وحشية مكثفة للتحالف السعودي على صنعاء , وحركة أنصار الله تتوعد برد مؤلم

اطلاعات ..

-أمريكا تنشر قوات محمولة جوا على الحدود البولندية مع أوكرانيا في تصعيد جديد

حمايت ..

-موسكو تتهم أمريكا وبريطانيا بفبركة سيناريوهات خيالية بشأن روسيا والأجواء الخاصة بأوكرانيا

جوان ..

- تأجيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة البرلمان العراقي لعدم التوصل لحد النصاب

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة قائد القيادة الامريكية المركزية للامارات في مقالها ( الدعم الفارغ ) .. الجنرال كينيث ماكنزي صرح بأن زيارته لابو ظبي ترتبط بدعهم الامارات مقابل الضربات الصاروخية اليمنية .. ( إن هذا الجنرال الأمريكية تجاهل واقع أن نظم الدفاع الصاروخية الأمريكية فشلت بإمتياز مقابل صواريخ ومسيرات اليمن) فنظم الدفاع الصاروخية الامريكية وقفت عاجزة مقابل الصواريخ والمسيرات اليمنية التي استهدفت مواقع اقتصادية استراتيجية في العمق السعودي مرات ومرات , وفشلت ايضا في اعتراض الصواريخ والمسيرات المينية التي استهدفت مواقع استراتيجية بالعمق الاماراتي مؤخرا .

فالجنود الامريكيون في قاعدة الظفرة الامريكية بابو ظبي هرعوا للملاجئ بعد اختراق الصواريخ اليمنية لشبكة الدفاع الجوي الصاروخي الامريكية .ان الجنرال ماكنزي يعرف ذلك جيدا الامر الذي يجعل من تصريحاته الاخيرة بالامارات مجرد وعود فارغة .

كيهان ..

في الشان التونسي كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( تونس على عتبة العودة للديكتاتورية ).. الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حل الحكومة وجمد اعمال البرلمان منذ اشهر , وجه ضربة حديدة للديمقراطية الفتية ببلاده بقراره الخاص بحل المجلس الاعلى للقضاء هذه المرة . ( إن قرارات الرئيس التونسي التي تشبه الثورة المضادة باتت تهدد بإعادة تونس إلى الحقبة الديكتاتورية ) فقرارات قيس سعيد تستهدف حصر جميع السلطات بيده خلف ذريعة انقاذ البلاد من ديكتاتورية محتملة للجماعات المتشددة وذلك في اشارة لحزب النهضة الاخواني الميول برئاسة راشد الغنوشي والذي يمثل الاغلبية البرلمانية .

في الحقيقة يلعب الرئيس التونسي على وتر الترويع من التشدد لاحكام قبضته على السلطة , وبهذه الاجواء والاوضاع قد تتفاقم الامور في تونس وقد تأخذ مسارين , تكريس نظام ديكتاتوري آخر , او تفجر الاوضاع الداخلية مال لم يتم الوصل لحل للخلافات تعيد تونس للمسار الديمقراطي .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( مناخات مناسبة لتهدئة الأجواء بين طهران والرياض ).. العلاقات الايرانية السعودية تشهد منعطفات عديدة منذ سنوات في ظل جود قضايا عالقة وخلافات في الرؤية حول بعض القضايا , ولكن هناك ايضا ارضيات جيرة اقليمية ووشائج ىينية وتاريخية مشتركة الى جانب تغير المعادلات الاقليمية والدولية , وكل هذه العوامل تطرح ضرورة ازالة اجواء التوتر بين البلدين. ( إن وصول دبلوماسيين إيرانيين لمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة مؤشر إيجابي ولو محدود على إمكانية إزالة أجواء التوتر).

وبالطبع بامكان هذه المنظمة القيام بدور مؤثر بمسار ازالة هذه الاجواء . الى جانب ذلك هناك جولات مباحثات بين ممثلين عن الجانبين في بغداد , في اطار تحرك ايجابي محدود هو الاخر على صعيد التهدئة بين البلدين. ان الكيان الصهيوني هو الرابح والمستفيد الرئيسي من وراء وجود وبقاء الخلافات بين بلدان العالم الاسلامي .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اليمني في مقال يحمل تساؤل يقول ( لماذا لا تقتحم حركة أنصار الله مدينة مأرب ؟ ) تسيطر القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية على المساحة الاكبر من محافظة مأرب الاستراتيجية وتقف في الواقع على مشارف مدينة مأرب نفسها منذ اسابيع . ( إن العامل الرئيسي الذي دفع بالقوات اليمنية للتريث وعدم إقتحام مدينة مأرب هو تفادي إلحاق أية خسائر بالمواطنين فيها) لذلك عمدت هذه القوات للضغط على فلول مرتزقة التحالف ممن تبقوا بالمدينة لدفعهم للانسحاب منها , كما عمدت حركة انصار الله لاجراء مشاورات مع شيوخ القبائل اليمنية بتلك المنطقة لايجاد ارضية لتحرير المدينة دون قتال لصيانة ارواح المواطنين.

وهناك عامل اخر ساهم في تاخير تحرير مدينة مارب تمثل في زج التحالف بالالاف من مرتزقة " الوية العمالقة " في محافظة شبوة واجزاء من محافظة مأرب ايضا الامر الذي اعطى الاولوية الميدانية بالنسبة لحركة انصار الله للتصدي لهذا التحرك من قبل التحالف السعودي , وبالطبع ادت الضربات الصاروخية اليمنية هؤلاء المرتزقة على الانسحاب والتقهقر. ان تحرير مدينة مأرب عاد للواجهة ثانية بعدها ,والمستقبل القريب قد يشهد تحقيق ذلك .

حمايت ..

سلطت صحيفة حمايت الضوء في تقرير لها على ( بدء مقاومة مسلحة بالضفة الغربية المحتلة ) جاء فيه .. شن فلسطينيون مسلحون باسلحة نارية مساء الاحد هجوما على موقع عسكري صهيوني قرب مستوطنة صهيونية بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة . ( محافل بتل أبيب إعترفت بوقوع هجوم فلسطيني مسلح على موقع صهيوني بنابلس لكنها امتنعت عن ذكر أية تفاصيل ) الا ان شهود عيان اكدوا ان المهاجمين استخدموا مدافع رشاشة واسلحة اتوماتيكية وان قوات الاحتلال حاصرت المنطقة.

وفي تطور اخر اعترف الكيان الصهيون بتعرض احدى دورياته قرب بلدة جنين بالضفة الغربية لهجوم باسلحة نارية دون ان يذكر التفاصيل, هذا وحذرت قيادات عسكرية صهيونية من وقوع مواجهات مسلحة واسعة بين قوات الاحتلال وجماعات فلسطينية مسلحة باسلحة نارية في الضفة.