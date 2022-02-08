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كوريا الشمالية تنفق 15.9% من ميزانية عام 2022 على تعزيز قدراتها الدفاعية

كوريا الشمالية تنفق 15.9% من ميزانية عام 2022 على تعزيز قدراتها الدفاعية
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

كشفت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الميزانية الدفاعية للجيش الكوري الشمالي خلال عام 2022.

العالم - أسيا والباسيفيك

أفادت وكالة "التلغراف المركزية" الكورية الشمالية بأن وزارة الدفاع ستنفق نحو 15.9% من ميزانية الدولة في عام 2022 لتعزيز قدراتها الدفاعية.

جاء هذا الإعلان خلال انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشعب في كوريا الشمالية حيث تم طرح الموضوع على التصويت ونال على موافقة غالبية النواب في المجلس، حيث قدم وزير المالية، كو جونغ بيوم، تقريراً عن نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2021 وميزانية الدولة لعام 2022.

وأوضح التقرير أنه في عام 2021 واصلت كوريا الشمالية تعزيز "قوة ردع الحرب نوعا وكما" لحماية كرامة البلاد وضمان سلامة المواطنين، التي خصصت لها 15.9% من ميزانية الدولة.

وجاء في بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "المصاريف هذا العام لتعزيز القدرة الدفاعية للدولة ستصل إلى 15.9٪ من إجمالي الاعتمادات".

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