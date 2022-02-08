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التلفزيون السوري: الاستخبارات الخارجية الروسية تؤكد ان واشنطن تنهب الموارد الطبيعية لسورية وتشارك سراً في تجارة النفط غير القانونية

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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