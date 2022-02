الجزائر وشركاؤها يلغون قرار منح الاحتلال صفة مراقب

العالم - يقال ان

وقد ألغت القمة الافريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قرارا لمفوض الاتحاد موسى فكي بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني "عضوية شرفية"داخل المنظمة القارية.

فضائية الجزائر الدولية (حكومية) قالت أنه "تقرر إلغاء منح الكيان الصهيوني [إسرائيل] صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي"، فيما نقلت فضائية الشروق نيوز (خاصة) عن مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة إنه "تقرر إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي"، مضيفا أن "إلغاء القرار جاء تتويجا لمساعي قادتها الجزائر ودول أخرى".

وحسب نفس المصدر فقد تم تنصيب لجنة تضم 7 رؤساء دول هي الجزائر، السنغال، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، رواندا ونيجيريا ستعمل على تقديم توصيات لقمة الإتحاد الإفريقي المقبلة بشان القضية، ولم يصدر تعقيب فوري من الاتحاد الإفريقي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، منفردا، على منح [إسرائيل] صفة مراقب، لكن العديد من الدول الأعضاء وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا، احتجت

دافعت الجزائر "بلد المليون شهيد" بقوة عن كرامة الأمة الاسلامية والعربية والافريقية بتنديدها بمنح "إسرائيل" صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي واعتبرته "خطأ مزدوجا".

ذلك ما اكده وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بقواة خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وفضائية “فرانس 24” التي جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل بدء القمة الإفريقية الـ35.

قال لعمامرة ردا على سؤال بخصوص قضية منح صفة مراقب لـ"إسرائيل" في الاتحاد الإفريقي بالقول “لم نكن نحن من بادرنا بمنح صفة مراقب لأي كان (في إشارة لإسرائيل)”. وأضاف “هناك خطأ مزدوج فيما يتعلق بهذه القضية”، موضحا أن الخطأ “الأول هو منح صفة مراقب (يقصد لإسرائيل) دون إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بما فيها الجزائر (..) القرار كان سيئا وكان من المفروض أن لا يتخذ”، وشدد على أنه “لو جرت مشاورات مسبقة بشأن ذلك لم يكن القرار ليتخذ دون شك”.

وبحسب لعمامرة، فإن الخطأ الثاني “هو ملاحظة أن هناك انقساما بين الدول الأعضاء (في الاتحاد الإفريقي) بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح”، وقال: “هذا أمر سيئ للمنظمة (..) وقد يرهن التضامن الذي يجب أن يكون بين الدول الأعضاء”.

الكيان الاسرائيلي دأب على اثارة الخلافات بين الدول الافريقية، حيث برزت الى السطح خلافات علنية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية التي عقدت السبت الماضي، بين أعضاء الاتحاد الأفريقي بشأن الغدة السرطانية الاحتلالية غير الشرعية "إسرائيل" التي سعت للحصول على صفة مراقب في الاتحاد.

في المقابل، انتقدت جنوب أفريقيا -التي يدعم حزبها الحاكم بقوة حقوق الشعب الفلسطيني- تلك الموافقة الأحادية على الطلب الإسرائيلي.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية- إلى سحب صفة المراقب من "إسرائيل"، قائلا إن هذه الصفة تعتبر "مكافأة" لا يستحقها الكيان الاسرائيلي، ويشجعه على الاستمرار في انتهاكاته وخروقاته للمواثيق والاتفاقات الدولية".

في السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مذكرة داخلية أُعدت للقمة أن نيجيريا والجزائر وجنوب أفريقيا والتكتل الإقليمي للجنوب الأفريقي ضغطت من أجل إلغاء هذه الصفة عن "إسرائيل"، فيما كان بعض الدبلوماسيين يخشى أن يصرف الخلاف بشأن "إسرائيل" اهتمام الاتحاد عن قضايا ملحة، مثل الصراع في إثيوبيا والاضطرابات في السودان.

نتابع الان اهم وضمن حلقة ÷نبض السوشيال) لهذا اليوم الثلاثاء، اهم التغريدات التي اطلقها الجزائرون والناشطون الافارقة حول موضوع طرد الكيان الصهيوني من القمة الافريقية ووسم (#افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني) حيث غرد حساب (هيثم بو ضياف - Haitham_Boudiaf) قائلا:

أخيرًا اخبار وبشرى سارة ...

"إسرائيل الى الخارج

# افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

Finally good news ... Israel Out #افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

غرد حساب الناشطة الجزائرية (سناء - sanaa) قائلا:

فخر الدبلوماسية الجزائرية #الجزائر #أفريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

من جهته غرد حساب الناشط الجزائري (ايناس نينا _ Ines Nina) قائلا:

الحمد لله على مباركة الجزائر

شكراً لكل الدول التي دعمتنا في هذه الخطوة العظيمة ، والتي تمكنا من خلالها حماية إفريقيا ، وأن نقول كلمتنا بأننا مع فلسطين ولا دولة تسمى إسرائيل.

# افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

Alhamduliallah, for the blessing of Algeria Thank you to all the countries that supported us in this great step, with which we were able to protect Africa, and to say our word that we are with Palestine and that there is no state called Israel. #افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

شارك حساب الناشطة الجزائرية (عليه ميد - Alia_ Med) في هذا الهاشتاغ قائلة:

فخورة كل الفخر بكوني جزائرية و أنتمي لهذا الوطن الحر الثابت على مبادئه في زمن الإنبطاح الجزائر تنتصر ، تحيا الجزائر ⁦⁩ #افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

تساءل حساب (صلاح) قائلا:

يقول أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيلق هي نظام فصل عنصري

هل الأفارقة مستعدون لتقبل ما يحدث في الاتحاد الأفريقي من مؤامرات على شعوب القارة؟

#AUSummit

# افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

# طرد_الكيان_الصهيوني

The latest Amnesty International report says clearly that Isr/ael is an apartheid regime Are Africans ready to accept what is happening in the African Union of a conspiracy against the peoples of the continent? #AUSummit #افريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني #طرد_الكيان_الصهيوني

غرد حساب الناشطة الجزائرية (????????????????́???????????????????????? ???????? ????????????̀????????) قائلة:

في الوقت الذي كان فيه العالم يتابع قضية الطفل ريان المغربي الله يرحمه،المخزن كان يدافع عن "إسرائيل" لتكون عضو دائم مراقب في الإتحاد الإفريقي الجزائر بمعية شركائها تطرد الكيان الصهيوني من الإتحاد الإفريقي و تلغي عنه صفة المراقب انتصار للجزائر #أفريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) لهذا اليوم الثلاثاء، مع تغريدة لحساب (قناة راجعين - Rajeen TV) المتخصصة في شؤون الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم التي نشرت رسما كاريكاتوريا طريفا خلال مشاركتها في تغريدات هذا الهاشتاغ (#أفريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني) قائلة:

مطرود .. أقل واجب من #أفريقيا كاريكاتير د. علاء اللقطة #أفريقيا_تطرد_الكيان_الصهيوني