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آية الله خامنئي: اميركا ستتلقى ضربة من مكان ليس في حسبانها

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

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