الفياض يعقد اجتماعا مع قادة الحشد والقوات الامنية في ديالى

العالم-العراق

وحضر الاجتماع قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران الذي أشاد بتواجد قطعات الحشد الشعبي في المحافظة وعدها مفتاح حل استقرار الوضع الأمني في ديالى، مطالباً رئيس الهيئة بـ"تعزيز ديالى بقوات إضافية من الحشد للقضاء على اي تحركات مريبة ومسك المحافظة بشكل جيد.

كما حضر الاجتماع الذي ترأسه الفياض والذي رافقه وفد رفيع من قيادات الحشد حضره قائد شرطة ديالى اللواء عباس الجبوري.

من جانبه أكد رئيس الهيئة على ضرورة اعتماد الجهد الاستخباري في ديالى والذهاب نحو الحلول التي تغلق الطريق على داعش الذي قد يستغل أي حاضنات داخل المدن والقرى في مركز ديالى وأطرافها.

ووصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى محافظة ديالى، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الامن وملاحقة فلول داعش.

المصدر: هيئة الحشد الشعبي