بالفيديو.. الحشد يدمر عدة مضافات لداعش في صلاح الدين

العالم-العراق

وقال آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي عبد الكريم خليف العبودي ان "قواتنا تواصل تقدمها على قدم وساق في جزيرة البو مرموص حتى تحقيق أهدافها المرسومة بالكامل"، لافتا الى انه " تم تدمير عدة مضافات لعناصر داعش في الجزيرة تحتوي مواد غذائية وعاكسات لتوليد الطاقة الكهربائية ومواد لوجستية أخرى".

وأضاف العبودي ان "عناصر داعش استغلت هذا الجزيرة بسبب كثافة الأشجار فيها للهروب والتخفي من الملاحقة الأمنية".

وتوصل قوات الحشد الشعبي لليوم الثاني على التوالي عملياتها لتفتيش جزيرة البو مرموص في صلاح الدين وتأمينها من فلول داعش.

المصدر: هيئة الحشد الشعبي