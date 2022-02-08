الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الحشد يدمر عدة مضافات لداعش في صلاح الدين

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

دمرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، عدة مضافات لعناصر داعش في جزيرة البو مرموص في محافظة صلاح الدين.

العالم-العراق

وقال آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي عبد الكريم خليف العبودي ان "قواتنا تواصل تقدمها على قدم وساق في جزيرة البو مرموص حتى تحقيق أهدافها المرسومة بالكامل"، لافتا الى انه " تم تدمير عدة مضافات لعناصر داعش في الجزيرة تحتوي مواد غذائية وعاكسات لتوليد الطاقة الكهربائية ومواد لوجستية أخرى".

وأضاف العبودي ان "عناصر داعش استغلت هذا الجزيرة بسبب كثافة الأشجار فيها للهروب والتخفي من الملاحقة الأمنية".

وتوصل قوات الحشد الشعبي لليوم الثاني على التوالي عملياتها لتفتيش جزيرة البو مرموص في صلاح الدين وتأمينها من فلول داعش.

المصدر: هيئة الحشد الشعبي

روابط ذات صلة

الحشد الشعبي يواصل عملياته الأمنية في صلاح الدين (صور)

قاطع عمليات صلاح الدين يشهد إنطلاق عملية أمنية جديدة

بالصور.. عملية تفتيش واسعة شرقي صلاح الدين في العراق

الحشد يحبط محاولة تسلل لـ ’داعش’ في صلاح الدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين ترد على تعليقات ستولتبيرغ بخصوص الإعلان المشترك للصين وروسيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-02-2022

برفقة عدد من قادة الحشد.. الفياض يتفقد نقاط انتشار الحشد الشعبي في ديالى (صور)

بالفيديو.. الحشد يدمر عدة مضافات لداعش في صلاح الدين

النجباء: بعد الحرب العالمية الثانية، فقط الجمهورية الإسلامية تمكنت من الوقوف في وجه الولايات المتحدة

حماس تنظم مهرجانا جماهيريا بعنوان "الاستيطان الى زوال"