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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن ست سفن حربية روسية تتجه إلى البحر الأسود قادمة من البحر المتوسط للمشاركة في مناورات بحرية
وزير الدفاع الروماني: باكورة القوات الأمريكية لتعزيز الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشرق أوروبا وصلت إلى رومانيا
رئاسة مجلس النواب في العراق تعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة ايام
رويترز عن مصدر رسمي: لبنان تلقى خطابا من ألمانيا يطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
آية الله خامنئي: الرئيسان الاميركيان الحالي والسابق وضعا يدا بيد لاراقة ما تبقى من ماء وجه اميركا
آية الله خامنئي: اميركا ستتلقى ضربة من مكان ليس في حسبانها
آية الله خامنئي:بيعة القوة الجوية مع الامام الخميني لم تكن بيعة مع شخص وانما بيعة مع الاهداف والجهاد المقدس الذي كان الامام قائده المقتدر
كاظم غريب آبادي: المدعي العام في طهران سيعد لائحة الاتهام عن جريمة اغتيال الشهيد سليماني قبل نهاية العام الايراني الحالي ويحيلها للعدلية
مساعد رئيس السلطة القضائية في ايران كاظم غريب آبادي: الجولة الثالثة للجنة التحقيق المشتركة باغتيال الشهيد سليماني تنعقد غدا في بغداد
وزير الدفاع الروماني: باكورة القوات الأمريكية لتعزيز الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشرق أوروبا وصلت إلى رومانيا
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش
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