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رويترز عن وكالات أنباء روسية: القوات الروسية بدأت اليوم مناورات عسكرية في جنوب البلاد تستمر ثلاثة اسابيع

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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