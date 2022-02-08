بريطانيا تنفق الملايين على وسائل الإعلام في 20 دولة محاذية لروسيا

العالم - أوروبا

وذكر موقع "Declassifieduk" أن المملكة المتحدة أنفقت ما يقارب من 82 مليون جنيه إسترليني من المال العام خلال الأربعة أعوام الماضية، لدعم مشاريع إعلامية في 20 دولة آسيوية قريبة من الحدود الروسية.

وبحسب الموقع، فإنّ الذي يحدد تمويل واتجاهات المشاريع الإعلامية هو "صندوق الصراع والاستقرار والأمن CSSF" المرتبط بالحكومة البريطانية، وتم إطلاق المشروع في عام 2016 وكان يسمى في البداية برنامج اللغة الروسية.

وشرح الموقع أنّ المشروع الموجه بشكلٍ واضح لموسكو يتم تشغيله حول الحدود الغربية لروسيا، من دول البلطيق إلى وسط وشرق أوروبا، على الرغم من أنّ وثائق المشروع لا تكشف عن بلدان معينة، موضحاً أنّ "هدف هذه المشاريع هي حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة عن طريق الحد من الضرر الذي يلحق بالديمقراطية والنظام الدولي في حال تدخلت روسيا بأوكرانيا".

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين بريطانيا وروسيا بشأن أوكرانيا، حيث تتهمت المملكة المتحدة روسيا بالتخطيط للتدخل في أوكرانيا وهذا الأمر تنفيه موسكو مراراً.

وبالإضافة لتمويل المشاريع الإعلامية، بدأت بريطانيا الشهر الماضي في تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة مضادة للدبابات.

يذكر أنّ وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، قالت في وقتٍ سابق إنّ "أصول شركات روسية في المملكة المتحدة قد تتعرض للتجميد، تطبيقاً لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا مرتبطة بالأزمة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنها "ستكون جاهزة للتنفيذ في 10 شباط/فبراير المقبل".