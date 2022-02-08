قلق غربي من قرار سعّيد حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي

العالم - مراسلون

جمعية القضاة التونسيين اقرت اضرابا يومي الاربعاء والخميس وتحركات احتجاجية فيما تتوجه جمعية القضاة الشبان الى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة للتشكي ضد قرار الرئيس



الرئيس قيس سعيد اكد في اجتماع برئيسة الحكومة نجلاء بودن انه لن يتراجع عن قرار حل المجلس الاعلى للقضاء معتبرا انه كان ضروري لتطهير البلاد محاولا طمأنة الراي العام الداخلي والخارجي انه لن يتدخل في سير القضاء ولا في التعيينات به.



تطمينات الرئيس لم تجد صدى في الخارج حيث تتالت بيانات الخارجية الامريكية والاتحاد الاوروبي وسفراء مجموعة السبع بتونس للتعبير عن القلق البالغ ازاء حل المجلس الاعلى للقضاء والمطالبة باحترام استقلالية القضاء وتكريس مبادئ دولة القانون.



ستحدد نتائج المعركة المفتوحة مع القضاء قدرة الرئيس من عدمها على استكمال مساره.



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