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استشهاد 3 فلسطينيين بإطلاق قوات الاحتلال 80 رصاصة عليهم في نابلس

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر طبية فلسطينية بإستشهاد ثلاثة شبان اليوم الثلاثاء برصاص قوات الإحتلال في مدينة نابلس.

العالم - فلسطين

وقالت المصادر إن جنود الإحتلال اطلقوا النار على ثلاثة شبان فلسطينيين داخل سيارتهم، في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت أن إطلاق النار حصل بشكل مباشر على السيارة التي كانت تقل الشهداء الثلاثة. وكشفت أن الشهداء هم إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل.

هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية عن جيش الإحتلال الإسرائيلي ان ما يعرف بـ"وحدة اليمام" هي من نفذت عملية الاغتيال.

وافاد المركز الفلسطيني للإعلام أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي المخفية بنابلس، وأطلقت الرصاص صوب سيارة يستقلها 4 شبان ما أدى لاستشهاد 3 منهم واعتقال الرابع. وأوضح أن إطلاق النار كان مباشرة وبكثافة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوة الإسرائيلية نصبت "كمينًا محكما" للشبان، وأطلقت عليهم أكثر من 80 رصاصة ما أدى لاستشهادهم على الفور. واكدت من جهتها وزارة الصحة في رام الله استشهاد الشبان الثلاثة.

وكشفت مصادر فلسطينية أن الشهداء الثلاثة ينتمون لكتائب شهداء الأقصى، وهم مطاردون لدى الاحتلال في الفترة الأخيرة.

ونعت كتائب شهداء الأقصى الشهداء، ووصفت عملية اغتيالهم بالجبانة، وأكدت أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، "وأن الرد قادم وسيقابل الدم بالدم".

من جهته، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن اغتيال ثلاثة مقاومين فلسطينيين. وذكر أنه "في أعقاب نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام والجيش ووحدة اليمام، تم اغتيال خلية من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة عمليات إطلاق نار في المنطقة استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الأسابيع الأخيرة".

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