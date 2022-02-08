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تركيا.. إلقاء المدافئ الكهربائية في الشوارع احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير

تركيا.. إلقاء المدافئ الكهربائية في الشوارع احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن الغضب يتزايد لدى الكثير من المواطنين اعتراضا على ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 177% منذ بداية العام، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

العالم - تركيا

واحتجاجا على هذا الغلاء، قام بعض أصحاب المحال التجارية في مدينة شانلي أورفا، بإلقاء المدافئ الكهربائية في الشارع، لتسجيل اعتراضهم على ارتفاع أسعار الكهرباء، وفق "زمان".

وبحسب الصحيفة، قارن التجار بين فاتورة الكهرباء التي حصلوا عليها هذا الشهر وفاتورة الشهر الماضي، منددين بالارتفاع الشرس في أسعار الكهرباء، حيث أوضح أصحاب الأنشطة التجارية أنهم أشعلوا الدفايات الكهربائية يومين أو 3 أيام، عندما كانت تتساقط الثلوج، ولكن النتيجة كانت ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل لا يصدق.

ونقلت "زمان" عن أحد التجار قوله: "ماذا يجب أن نفعل؟ اللعنة عليكم أيها النواب وعمدة المدينة، فعندما تحين الانتخابات تأتون إلينا، ولكن الآن أين أنتم مما يحدث؟".

كما تظاهر أعضاء في حزب التحرير الشعبي بالشوارع وأمام محطة توزيع الكهرباء، احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وردد المتظاهرون شعارات:"أوقفوا البطالة..الغلاء..الزيادة..الاضطهاد"، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "تأميم شركات توزيع الكهرباء" و"استرجاع الزيادات في الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود".

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تركيا.. إلقاء المدافئ الكهربائية في الشوارع احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير

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