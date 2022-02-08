مصر تعلن انطلاق مناورة مع القوات المشتركة الغربية بالبحر الأحمر

العالم - مصر

ووفق بيان للجيش المصري "انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي (IMX / CE22)، الذى تستمر فعالياته لعدة أيام (لم يحددها) بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر (شرق)".

وأفاد البيان بـ"مشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية (..) لتنفيذ أنشطة تدريبية لمجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ومكافحة الألغام البحرية وغيرها".

وأوضح أن التدريب يأتي "تأكيداً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب (لم يحددها) بما يساهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".

وكانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد أعلنت قبل أسبوع على حسابها بموقع "تويتر"، ان المناورات ستتم بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية ومصر"، في حين صرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن البحرية الاسرائيلية ستشارك لأول مرة في المناورات.