الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تعلن انطلاق مناورة مع القوات المشتركة الغربية بالبحر الأحمر

مصر تعلن انطلاق مناورة مع القوات المشتركة الغربية بالبحر الأحمر
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصر، الثلاثاء، انطلاق مناورة مع القوات المشتركة الغربية، بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، علما ان المتحدث باسم جيش الاحتلال اعلن ان "البحرية الاسرائيلية" ستشارك لأول مرة في المناورات.

العالم - مصر

ووفق بيان للجيش المصري "انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي (IMX / CE22)، الذى تستمر فعالياته لعدة أيام (لم يحددها) بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر (شرق)".

وأفاد البيان بـ"مشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية (..) لتنفيذ أنشطة تدريبية لمجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ومكافحة الألغام البحرية وغيرها".

وأوضح أن التدريب يأتي "تأكيداً على عمق الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب (لم يحددها) بما يساهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".

وكانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد أعلنت قبل أسبوع على حسابها بموقع "تويتر"، ان المناورات ستتم بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية ومصر"، في حين صرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن البحرية الاسرائيلية ستشارك لأول مرة في المناورات.

روابط ذات صلة

مصر.. أحكام بالسجن بحق المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وغرامة بالملايين

مصر.. الكشف عن فضائح كبرى في مؤسسة حكومية مشهورة لجمع التبرعات

مصر.. وزير الخارجية السابق يكشف عن سبب رفضه أحد أوامر مبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دول مجموعة السبع تعرب عن قلقها إزاء نية سعيّد حل مجلس القضاء

لمدة 6 أشهر.. الإمارات تسجن خليجيا حاول اقتحام شقة نساء

الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريوهات بديلة لزيباري

المالكي يتحدث عن "الجهة" المسؤولة عن الجرائم بجنوب العراق

فيديو مروع للحظة سقوط برج سكني على حفار في جدة!

الرئيس العراقي يوجه طلبا للمحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري