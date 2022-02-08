الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: الدول المستقلة قادرة على تحييد العقوبات عبر تحسين العلاقات فيما بينها

رئيسي: الدول المستقلة قادرة على تحييد العقوبات عبر تحسين العلاقات فيما بينها
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الدول المستقلة قادرة على تحييد التهديدات والعقوبات التي تفرضها الدول المهيمنة من خلال تحسين العلاقات المشتركة وتلبية احتياجات بعضها البعض.

العالم - إيران

وأكد رئيسي خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية كوبا لدى طهران "ألبرتو غونزاليس كاسالس"، على ضرورة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، من ضمنها القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف الرئيس الإيراني أن العقوبات والتهديدات أصبحت أدوات جديدة بيد الديكتاتورية وفي مثل هذه الحالة من الضروري أن تتخذ الدول المستقلة خطوات لتحييد العقوبات باستخدام إمكانياتها وتلبية احتياجات بعضها البعض.

ولفت إلى مبادئ الثورات وحركات التحرير في أنحاء مختلفة من العالم، مؤكدا: إننا ندعم مقاومة الشعوب ضد الظلم، وبناء على ذلك فإن تعزيز العلاقات مع الدول التي تسير على طريق النضال ضد الهيمنة هو أحد السياسات النهائية لإيران.

من جانبه قال سفير كوبا الجديد إن طهران وهافانا تربطهما علاقة سياسية أخوية وقوية وتحرص كوبا على ارتقاء علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

روابط ذات صلة

الخارجية الايرانية تستنكر تدخل اميركا في شؤون كوبا الداخلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن: ألمانيا ستغزو أوكرانيا !!

بالفيديو.. مؤتمر شعبي بغزة يؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان

رئيسي: الدول المستقلة قادرة على تحييد العقوبات عبر تحسين العلاقات فيما بينها

إستئناف المفاوضات الإيرانية العراقية لتجريف نهر أروند

تل ابيب ودبي تتفقان على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما

الكيان الاسرائيلي والامارات يوقعان اتفاقيتين في مجالي السياحة والصحة