مباحثات إيرانية عمانية مكثفة لتنمية العلاقات الاقتصادية

العالم - إيران

وكان في استقبال رضا فاطمي أمين لدى وصوله مطار عمان وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية صالح المسن والسفير الإيراني لدى مسقط علي نجفي.

وأعرب وزير الصناعة الإيراني عن أمله بأن يتم خلال هذه الزيارة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة استخدام الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووصف وزير الصناعة سلطنة عمان بأنها من أفضل الدول الجارة لإيران، مؤكدا أن العلاقات الثنائية كانت دائما جيدة جدا في الساحة السياسية.

من جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية صالح المسن في هذا اللقاء: "لدينا علاقات سياسية قوية للغاية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفا هذه العلاقات بالعريقة والتاريخية والأخوية.

وأعرب صالح المسن عن ارتياحه لعلاقات حسن الجوار مع إيران، واصفا الثقافة والحضارة الإيرانية بأنها جديرة بالثناء.

ويرافق الوزير الإيراني إلى سلطنة عمان المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية وبعض ممثلي الجهات الحكومية على رأس وفد تجاري كبير من القطاع الخاص للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار خطط الحكومة الثالثة عشرة لتطوير العلاقات التجارية مع دول المنطقة.

وينعقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و سلطنة عمان في مسقط يومي 8 و 9 فبراير برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني ووزير الصناعة والتجارة وتنمية الاستثمار العماني.

وأجرى الجانبان خلال اجتماع اليوم محادثات حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والبنوك والنقل والطاقة والصحة والعلاج والزراعة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني المشترك اجتماعا بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان غدا الاربعاء على هامش اجتماعات اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة.

وقال محمد بن عبد الحسين باقر رئيس الجانب العماني في مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني إن المجلس يسعى إلى تبادل الوفود التجارية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقامة المعارض التجارية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنتجات العمانية وأيضا للمنتجات الإيرانية في السلطنة، ورفع مستوى الاستثمار الإيراني في سلطنة عُمان في قطاعات التعدين والأسماك والمواد الطبية ضمن رؤية "عُمان 2040".

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هناك مقترحات لتأسيس شركات إيرانية في سلطنة عمان بقطاع السياحة والتعدين والمواد الغذائية، ومقترحات من الشركات الإيرانية لقيام شركات عُمانية بإنتاج منتجات إيرانية.

وقال إن التبادل التجاري العماني الإيراني بلغ حوالي 800 مليون دولار في عام 2020 بين البلدين، وسوف يصل مع نهاية العام الحالي إلى حوالي مليار و200 مليون دولار، مضيفا أن: فرص التبادل التجاري بين البلدين كبيرة جدا، ونسعى للوصول إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة من خلال التبادل التجاري وفتح آفاق شحن بحري بين البلدين.

وعلى صعيد متصل أعلن مدير عام الشؤون العربية والإفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية "فرزاد بيلتن" عن توصل أعضاء اللجنة الإيرانية- العمانية المشتركة إلى تفاهمات للتعاون المشترك في مختلف المجالات، مضيفا أن من المتوقع أن يتمخض لقاء اليوم عن توقيع وثائق للتعاون المشترك.

وتوقع بيلتن التوقيع على العديد من وثائق التعاون المشترك بين إيران وسلطنة عمان.