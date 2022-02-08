الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريوهات بديلة لزيباري

الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريوهات بديلة لزيباري
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، ان هوشيار زيباري هو المرشح الاول والرسمي لمنصب رئيس الجمهورية، فيما اشار الى سيناريوهات بديلة.

العالم - العراق

وقال سلام في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الديمقراطي الكردستاني متمسك ب‍هوشيار زيباري كمرشح رئيسي لمنصب رئيس الجمهورية ولدينا القناعة الكاملة بنزاهة القضاء العراقي في اعادة الحق الى نصابه وتأكيد نزاهة وكفاءة مرشحنا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "بعض الاطراف تتلاعب وتتحايل على القوانين من خلال استغلال توقيتات أو آليات لخلط الأوراق بغية تمرير أجنداتهم السياسية".

وأضاف سلام، اننا "من منطلق الحقوق الانتخابية والاستحقاق المكوناتي سنعمل على مناقشة عدد من الأسماء لتقديمها كمرشحين للمنصب اضافة الى مرشحنا الرئيسي هوشيار زيباري لتكون خطوات بديلة في حال اي التفاف يعمل من خلاله دعاة المناصب كما حصل سابقاً للتجاوز على استحقاق المكون، اضافة الى تقديم عدد من اسماء المرشحين المحايدين والبعيدين عن التمثيل الحزبي دون الإعلان عن اسمائهم لضمان عدم استهدافهم قبل يوم جلسة البرلمان المقررة للتصويت على اسم مرشح رئاسة الجمهورية".

روابط ذات صلة

البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا (وثيقة)

العراق: الزاملي يعلن عقد اجتماعاً لحسم تشكيل اللجان النيابية غدا

زيباري.. مرشح الديمقراطي الكردستاني الوحيد لرئاسة جمهورية العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دول مجموعة السبع تعرب عن قلقها إزاء نية سعيّد حل مجلس القضاء

لمدة 6 أشهر.. الإمارات تسجن خليجيا حاول اقتحام شقة نساء

الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريوهات بديلة لزيباري

المالكي يتحدث عن "الجهة" المسؤولة عن الجرائم بجنوب العراق

فيديو مروع للحظة سقوط برج سكني على حفار في جدة!

الرئيس العراقي يوجه طلبا للمحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري