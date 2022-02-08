معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في إيران يفوق المعدل العالمي

العالم - إيران

وأضاف جهرمي اليوم الثلاثاء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن ضمان خدمات الكهرباء في المدن يبلغ 100 بالمئة في إيران.

ولفت إلى بدء عمليات تنفيذ مد شبكة المياه لعشرة آلاف قرية نائية في إيران لتقديم خدمات المياه لثلاثة ملايين و 350 ألف شخص.

وأعلن عن إنطلاق عمليات تنفيذ 48 مشروعا عملاقا في مختلف المجالات الصناعية والبتروكيماويات بقيمة 500 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان بالسعر الرسمي) وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز التنمية بنسبة 8 في المئة.

وأضاف أن هذه المشاريع تخلق 21 ألف فرصة عمل بشكل مباشر و64 ألف فرصة أخرى بشكل غيرمباشر.

وفيما أشار إلى انطلاق أكبر مشروع استثماري في تاريخ اقتصاد البلاد، أضاف أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع في 13 محافظة و 27 مدينة، مؤكدا أن هذه المشاريع ستسهم في خفض معدل التضخم وتعزيز الاستثمار في المشاريع الإنتاجية، وتؤكد أن الحكومة تعتمد سياسة توظيف الإمكانيات الداخلية لإبطال مفعول العقوبات.

وأضاف: عقدت اجتماعات متعددة بغية مناقشة هذه المشاريع كما ناقش فريق اقتصادي حكومي بمشاركة رئيس الجمهورية العقبات التي تعترض هذه المشاريع وما يلزم اتخاذه لتنفيذها.