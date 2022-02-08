الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
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ترقبوا الحوار الشامل لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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