قناة العالم
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٥١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
ترقبوا الحوار الشامل لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت و18:00 بتوقيت GMT
ترقبوا الحوار الشامل لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت
ترقبوا الحوار الشامل لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت
ترقبوا الحوار الشامل لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت
رويترز عن وكالات أنباء روسية: القوات الروسية بدأت اليوم مناورات عسكرية في جنوب البلاد تستمر ثلاثة اسابيع
الرئيس رئيسي لدى تسلمه اوراق اعتماد سفيرة فلسطين الجديدة: وحدة الفصائل الفلسطينية وانسجامها هما رمز الانتصار في مواجهة الكيان الصهيوني
الرئيس رئيسي لدى تسلمه اوراق اعتماد سفيرة فلسطين الجديدة: التطبيع لا يوفر امن الدول المطبعة ويزيد من مشاكلها ويفاقم ايضا مشاكل المنطقة
رويترز: دول مجموعة السبع تعبر عن "القلق البالغ" إزاء إعلان الرئيس التونسي النية لحل المجلس الأعلى للقضاء
رويترز: دول مجموعة السبع تقول إن قيام قضاء مستقل والفصل بين السلطات في تونس ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية
قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران: الخيارات العسكرية للعدو توقفت تماما
ترقبوا الحوار الشامل لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
حالة تأهب امريكي قصوى، ولكن في ملاجئ الامارات!
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨
مع الحدث
الملف العراقي واستحقاق الرئاسة والحكومة والأمن
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣
أهم الأخبار
امريكيون جاؤوا لحماية الامارات، دخلوا الملاجئ خلال عمليات القوات المسلحة اليمنية!
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩
خاص بالعالم- مراسلون
مليونيات السودان..متى ينصاع العسكر لرأي الشعب؟
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧
خاص بالعالم- مراسلون
التهديد الإسرائيلي المستمر لإيران.. الإسباب والتداعيات
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧
خاص بالعالم- مراسلون
قيادي فلسطيني: غلبة حلف المقاومة على الحلف الغربي الاسرائيلي
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
احتجاجا على قرار الرئيس سعيد..
جمعية القضاة بتونس تدعو لتعليق العمل بمحاكم البلاد يومين
بلدية الاحتلال في القدس ترصد اكثر من 300 مليون دولار لربط المستوطنات
"الحرية والتغيير" تطالب بتأسيس "إعلان دستوري جديد" بالسودان
خلال تسلم أوراق اعتماد سفيرة فلسطين الجديدة في طهران:
رئيسي: تضامن الفصائل الفلسطينية مفتاح الانتصار على الاحتلال
بريطاني يحصل على إذن من المحكمة العليا لملاحقة مدير الإنتربول الاماراتي قضائيا
فنان سوري يكشف تطورات قضية الطفل المختطف قطيفان
مقالات و تحليلات
حكومة هادي تبحث عن موالين جدد
انتكاسة جديدة لقوات السعودية في جبهات الحد الجنوبي
الإمارات تلجأ لـ'إسرائيل' خوفا من الضربات اليمنية
تركيا تستأنف هجماتها شمالاً.. "قسد" مُرتابة من الصمت الأميركي
السودان..البرهان متشبث بمقاليد الحكم والشعب مُصر على مناهضته
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.