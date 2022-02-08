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التجاري السوري يوضح سبب استخدام بطاقات صراف بنماذج قديمة

التجاري السوري يوضح سبب استخدام بطاقات صراف بنماذج قديمة
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أوضح المصرف التجاري السوري أنه استخدم في كانون الأول الماضي نماذج قديمة لبطاقات الصرافات تعود إلى فترة ما قبل عام 2010 بسبب نفاد البطاقات وفق النموذج العادي لديه وبهدف عدم حرمان أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية من رواتبهم وخاصة المتقاعدين لحين تأمين بطاقات جديدة.

العالم - سوريا

وفي بيان أصدره بخصوص ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول استخدام بطاقات الصرافات للتجاري السوري وفق نماذج قديمة ذكر المصرف أنه استخدم عدداً محدوداً منها خلال فترة محددة و”لأسباب قاهرة” جراء تأخر الشركة الموردة في توريد البطاقات العادية لتعرض حاوياتها في مرفأ اللاذقية للعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكد المصرف أنه يمكن لأي متعامل يرغب بتبديل بطاقته مراجعة أحد فروع المصرف للحصول على بطاقة جديدة وفق النموذج العادي المعروف.

وبين المصرف أن لديه نماذج بطاقات قديمة كانت تطبع قبل عام 2010 لأغراض سياحية أو ثقافية محلية أو دولية وفي مواسم محددة عندما كانت بطاقاته مرتبطة مع شركة فيزا العالمية قبل فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على سوريا.

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التجاري السوري يوضح سبب استخدام بطاقات صراف بنماذج قديمة

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