الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ترقبوا الحوار الشامل لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت و18:00 بتوقيت GMT

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف وأميرعبداللهيان يبحثان المفاوضات النووية هاتفيا

التجاري السوري يوضح سبب استخدام بطاقات صراف بنماذج قديمة

مقتل 7 دواعش بتدمير مقر لهم بين محافظتي نينوى وصلاح الدين

استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بلقاء باقري ومورا

ترقّبوا مقابلة السيد حسن نصرالله مع قناة العالم خلال الدقائق القادمة

احتجاجا على قرار الرئيس سعيد.. جمعية القضاة بتونس تدعو لتعليق العمل بمحاكم البلاد يومين