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استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بلقاء باقري ومورا

استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بلقاء باقري ومورا
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

بدأت الجولة الثامنة من محادثات رفع الحظر باجتماع عقده رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني مع ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا.

العالم - إيران

ووصل باقري إلى فندق كوبورغ مساء اليوم الثلاثاء وسيلتقي برؤساء آخرين من فرق التفاوض بعد لقائه إنريكي مورا.

واستؤنفت الجولة الثامنة من محادثات رفع الحظر، التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي، اليوم (الثلاثاء) بعد توقف لمدة اسبوع حيث عادت الوفود إلى العواصم الأسبوع الماضي للتشاور واتخاذ قرارات سياسية.

وفي الأيام الأخيرة، أعرب الجانب الآخر عن الامل باختتام المفاوضات في هذه الجولة بينما كانت السياسة المبدئية للفريق المفاوض الإيراني منذ البداية ترتكز على تحقيق المصالح والمبادئ فيما يعتمد وقت التوصل إلى اتفاق على توفير هذه المصالح.

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