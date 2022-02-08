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ترقّبوا مقابلة السيد حسن نصرالله مع قناة العالم خلال الدقائق القادمة

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

يحل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ضيفا عزيزا على قناة "العالم" الاخبارية مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بيروت .  

العالم - لبنان

وسيتحدث سيد المقاومة السيد حسن نصر الله في هذه المقابلة الحصرية عن قضايا شتى منها الثورة الاسلامية، دور الامام الخميني (ره) والقيادة الحكيمة على صعيد انتصار وديمومية الثورة الاسلامية، محور المقاومة، دور حزب الله اللبناني وسائر اعضاء هذا المحور، صمود محور المقاومة والانتصارات المتتالية والمستمرة لهذا المحور في مواجهة امريكا و"اسرائيل" وبالتالي الحركة التي بدات عام 1978 بقيادة الامام الخميني (ره) والتي نشأت في منطقة الشرق الاوسط وتركت تاثيرها على العالم اجمع .

يمكن مشاهدة تفاصيل هذه المقابلة الحصرية في نفس الوقت على موقع قناة العالم ( https://www.alalam.ir/ ) والموقع الفارسي للقناة ( https://fa.alalam.ir/ ) كما ستكون هذه المقابلة الحصرية متاحة للجمهور على جميع صفحات قناة "العالم" في الفضاء الالكتروني .

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ترقّبوا مقابلة السيد حسن نصرالله مع قناة العالم خلال الدقائق القادمة

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