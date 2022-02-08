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لافروف وأميرعبداللهيان يبحثان المفاوضات النووية هاتفيا

لافروف وأميرعبداللهيان يبحثان المفاوضات النووية هاتفيا
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي، مفاوضات إعادة الاتفاق حول برنامج إيران النووي وإحياء الصفقة بأسرع وقت.

العالم - إيران

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وعبد اللهيان أجريا اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا "بمبادرة من الطرف الإيراني"، مضيفة أنهما "تبادلا الآراء بشأن نتائج الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، إلى موسكو"، حيث التقى بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "مؤكدين على الاستمرار في تعزيز التعاون في كافة المجالات بناء على الاتفاقات بين الزعيمين".

وأفاد البيان بأن لافروف وعبد اللهيان ناقشا "تطورات الأوضاع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي في سياق المفاوضات المستمرة في فيينا بشأن إعادة عملية التطبيق الكامل للصفقة النووية".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين "دعوا إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في أسرع وقت ممكن وبشكلها الأصلي المتوازن الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف وعبد اللهيان تطرقا خلال محادثتهما إلى عدد من القضايا الإقليمية.

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لافروف وأميرعبداللهيان يبحثان المفاوضات النووية هاتفيا

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