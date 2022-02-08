العالم - روسيا

ونفى دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي، صحة مزاعم الصحيفة الأمريكية حول صفقة (اتفاق) بشأن القوات الروسية، قائلا: "موسكو وباريس لم تتفقا بخصوص ذلك، فالقيادة في الناتو لا تعود إلى فرنسا".

كما أكد بيسكوف أنه لم يسمع بتقارير أخرى تفيد بأن الرئيس بوتين وافق في مباحثاته مع ماكرون على عدم إجراء مناورات عسكرية جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

من ناحية أخرى، لفت بيسكوف إلى أن الوحدات الروسية في بيلاروس ستعود إلى روسيا، إلى أماكن انتشارها الدائم، ولم يطرح هذا الموضوع مع ماكرون: "لم يقل أحد قط أن القوات الروسية ستبقى في أراضي بيلاروس، ولم يكن هناك حديث عن ذلك".

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلا عن مصادر فرنسية، أنه على خلفية المحادثات في موسكو بين الرئيسين الروسي والفرنسي فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، فإن روسيا تحركت نحو تهدئة الوضع حول أوكرانيا.

ووفقا لمسؤولين في فرنسا، بحسب الصحيفة، "تم التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين على عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة، وعلى الدخول في حوار واسع حول موضوع نشر القوات الروسية، إضافة إلى سحب القوات الروسية من بيلاروس هذا الشهر، بعد انتهاء المهمة".