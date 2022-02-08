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في مقابلة حصرية مع قناة العالم..

بالفيديو..السيد نصرالله: حزب الله عموده اللبنانيين

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العالم لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن حزب الله متشكل من اللبنانيين واللبنايات،رافضًا كل المزاعم التي تتهم الحزب بانه غير لبناني.

العالم - خاص بالعالم

واوضح السيد نصرالله في لقاء حصري وخاص مع قناة العالم الاخبارية حول المزاعم بان حزب الله حزب ايراني، قائلا بإن هذا كلام سنسمعه كثيرا من الان حتى الانتخابات، لكن هذا الكلام قديم في توسيع العلو اقول كلام فاضي لكنيي اريد ان اجيب باجابة علمية على الموضوع، لنقول ان هذا الحزب الموجود في لبنان ينمتي اليه مئة الف مقاتل دون الحديث عن المؤسسات والاطر الاخرى، اعداد كبيرة جدًا.

وأضاف سيد نصرالله، اذا كان هناك حزب وله اطار وقيادة ومؤسسات وتشكيلات وجمهور طويل وعريض وهو يقول انا حزب لبناني، ويتهم بانه حزب ايراني او حزب سعودي او حزب اميركي، في النهاية هناك معايير تحكم في هذا الاتهام، المعايير والموازين التي تحكم على هذا الحزب انه حزب لبناني، أو حزب غير لبناني، تحت اي عنوان تريد، من ابسطها ان هؤلاء لبنانيون اوغير لبنانيين، موكدأ على ان قيادة حزب الله، وافراد ورجال وكوادر حزب الله ومن نساء وكبار وصغار كلهم لبنانيون بالمعنى الشخصي والهوية الشخصية، وحاملين الجنسية اللبنانية منذ ان وجدت الجنسية اللبنانية، ولبنانيون من مئات السنين وهم اهل هذا البلد.

وأكد السيد نصر الله أن كل قيادات حزب الله التي تاخذ القرار وتقود العمليات وتدير المؤسسات كلها شخصيات لبنانية، مشددا على أن حزب الله لبناني قح من رأسه الى ابخص قدمية متشكل من اللبنانيين واللبنانيات عموده اللبنانيين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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في مقابلة حصرية مع قناة العالم.. بالفيديو..السيد نصرالله: حزب الله عموده اللبنانيين

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