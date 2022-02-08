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السيد نصرالله: إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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